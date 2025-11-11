Президент Польши подтвердил, что будет участвовать в марше националистов

Кароль Навроцкий примет участие вместе со своей женой Мартой

Президент Польши Кароль Навроцкий © Artur Widak/ NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что вместе с женой Мартой будет участвовать в "Марше независимости", который пройдет в Варшаве во вторник.

"Я много раз был на "Марше независимости". Но впервые приму в нем участие как президент [Польши]", - сообщил глава государства в интервью телеканалу TV Republika.

Ранее об участии президента в этом мероприятии сообщили в его канцелярии.

"Марш независимости" ежегодно проводится польскими националистическими организациями 11 ноября, в День независимости республики. В предыдущие годы на акциях националистов нередко доходило до стычек с полицией - в 2020 году было задержано более 300 участников марша, травмы получили 35 полицейских.

В последний раз глава государства участвовал в этом мероприятии в 2018 году. Тогда "Марш независимости" посетил президент Анджей Дуда (2015-2025 гг).