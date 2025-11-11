NHK: более 70% японцев считают меры против нападений медведей недостаточными

По данным телеканала, за усиление мер выступил 71% респондентов опроса

© visualspace/ Getty Images

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Более 70% жителей Японии считают, что власти должны ужесточить меры противодействия нападениям медведей, участившимся в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NHK.

За усиление мер выступил 71% респондентов. 19% опрошенных уверены, что уже принятых мер достаточно, остальные затруднились ответить. Вещатель проводил опрос по всей стране с 7 по 9 ноября. Участие в нем приняли более 1,2 тыс. человек.

Ранее японские власти разрешили полиции отстреливать из винтовок диких медведей, которые заходят в населенные пункты. Для противодействия медведям японское правительство также отправило в префектуру Акита на севере страны подразделения сухопутных сил самообороны. Помимо военных, власти дополнительно направили в префектуру Акита и соседнюю с ней Иватэ подкрепления полицейских.

В 2025 году в Японии зафиксировано рекордное число случаев нападения медведей на людей и рекордное число пострадавших в результате таких нападений. С начала финансового года (с 1 апреля) в результате нападений медведей погибли по крайней мере 12 человек. Это самый высокий показатель за все время ведения соответствующей статистики. Число пострадавших в этот же период уже превысило 130. По словам специалистов, рост числа таких случаев связан с плохим урожаем желудей, которые составляют основу рациона медведей. Из-за этого они стали чаще выходить в районы проживания людей в поисках пищи.