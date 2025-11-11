La Repubblica: США обеспокоены позицией итальянской "Лиги" по оружию для Киева

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа настороженно относится к позиции итальянской партии "Лига", входящей в правящую коалицию, в отношении поставок оружия на Украину. Как пишет газета La Repubblica, заявления ее лидера вице-премьера и министра инфраструктуры Маттео Сальвини о том, что "поставки западного оружия лишь затягивают конфликт", вызывают определенные сомнения в отношении истинных намерений правительства Италии осуществлять закупки оружия для Киева у США.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой Рим должен был осуществить первый заказ. По информации издания, этот вопрос министр обороны Италии Гуидо Крозетто будет обсуждать в ходе своего предстоящего в конце недели визита в Вашингтон. Газета отмечает, что ему придется "торговаться". С одной стороны премьер-министру Джордже Мелони будет сложно не выполнять взятые ранее обязательства по закупкам, с другой стороны, она находится в сложном положении на родине на фоне "кампании" Сальвини против трат на оружие на фоне обсуждения достаточно "сжатого и урезанного" бюджета. К тому же министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти, представитель "Лиги", высказывал сомнения по поводу возможности новых трат в рамках PURL.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники Киева выкупают вооружения для Украины из американских запасов. При этом ряд европейских стран выступают за то, чтобы их средства направлялись на развитие собственного оборонного сектора и закупку для Киева их вооружений, а не американских. Однако некоторые виды оружия, в том числе Patriot, европейские производители заместить не могут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.