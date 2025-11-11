Орбан: США освободили Венгрию от санкций на нефть и газ РФ

При этом ЕС хочет запрета их импорта, отметил премьер-министр республики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 11 ноября. /ТАСС/. Венгрия получила освобождение от санкций США против нефти и газа из России, однако лидеры Евросоюза хотят запретить их поставки во все страны ЕС. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заверив, что будет бороться с инициативами Еврокомиссии и Европарламента.

Во время визита в Вашингтон 7 ноября Орбан договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, что Венгрии будет предоставлено исключение из американских санкций, которые препятствуют поставкам энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

"Брюссель отреагировал немедленно. Они объявили, что, несмотря на освобождение Венгрии от американских санкций, они все равно запретят с 2027 года импорт российских энергоносителей в Европу. Они хотят продолжать войну [на Украине] и санкции [против России]", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан подтвердил, что Венгрия не согласится с такими планами. "Мы тоже скажем пару слов по этому поводу", - предупредил премьер.

После визита в Вашингтон он заявил, что теперь будет добиваться для своей страны исключений из запретов и ограничений в Брюсселе. Венгерское правительство выражало намерение использовать для этого все доступные политические и юридические средства. В декабре в столице Бельгии состоится саммит Евросоюза, на котором будет, в частности, обсуждаться вопрос о прекращении импорта энергоносителей из РФ.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщал, что Еврокомиссия продолжает также работу над планом, предусматривающим полный запрет на закупки в России нефти и ядерного топлива для АЭС.