Молдавский депутат Калинич предложила заправлять самолеты республики за рубежом

Это связано с санкциями против "Лукойла", подчеркнула депутат от правящей Партии действия и солидарности

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Ана Калинич предложила заправлять пассажирские самолеты в других странах в связи с санкциями США против российской компании "Лукойл", которая снабжает топливом международный аэропорт Кишинева. Свою инициативу она озвучила в эфире телеканала ТВР Молдова.

"Самолеты летают постоянно, поэтому они могут заправляться и в другой стране, в другом аэропорту. Я не думаю, что существует риск нехватки топлива для самолетов, потому что они всегда летают и есть другие станции, где можно заправляться", - предложила депутат решение проблемы, возникшей в связи с американскими санкциями.

Эту инициативу иронично прокомментировал бывший вице-премьер Молдавии по экономике Александр Муравский, который заметил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что у правящей партии "очень хорошие специалисты в авиационной отрасли". "У меня только один вопрос: где они нашли такого гения?" - поинтересовался он.

Ранее министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что компания "Лукойл" ввиду присоединения республики к американским санкциям будет вынуждена прекратить работу в стране с 21 ноября, то есть перестанет "поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином". По словам министра, власти республики ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в том числе с компанией "Ромпетрол", для обеспечения необходимых объемов горючего. Жунгиету также отмечал, что правительство планирует приобрести у компании "Лукойл" склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. Он подчеркивал, что кабинет министров отклонил предложение "Лукойла" о продаже активов в аэропорту другой компании "по критериям национальной безопасности".

По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Дочерняя компания "Лукойл - Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.