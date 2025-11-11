"Пул первого": Литва предложила Белоруссии урегулировать ситуацию на границе

Президент республики Александр Лукашенко поручил организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Литовские власти предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на белорусско-литовской границе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

По его информации, в связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова, председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по вопросам обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границах.

С учетом обращения литовской стороны, отмечает Telegram-канал, Лукашенко поручил Рыженкову организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление. Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает лишь переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС. Реагируя на эти действия, Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых застряли в соседней стране. Министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович заявил, что Литва не намерена открывать границу с Белоруссией после решения Минска не пропускать обратно через свои КПП литовские фуры.