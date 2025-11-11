ЕК подтвердила планы создания собственного отдела по разведке и безопасности

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подчеркнул, что подготовка этого решения находится "на ранней стадии"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари подтвердил планы создания в структуре ЕК отдела, занимающегося вопросами разведки и безопасности.

"В нынешней сложной геополитической обстановке Еврокомиссия изучает, как усилить свои разведывательные возможности. В рамках этого подхода изучается создание специализированной ячейки (отдела - прим. ТАСС) в рамках генсекретариата Еврокомиссии (фактически аппарата главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - прим. ТАСС). Эта ячейка будет играть ключевую роль в подготовке заседаний коллегии Еврокомиссии по вопросам безопасности", - отметил он на брифинге, подчеркнув, что подготовка этого решения находится "на ранней стадии".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что ЕК создаст под руководством фон дер Ляйен новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками.