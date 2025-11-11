В Белоруссии заявили о попытках оспорить принцип консенсуса в ОБСЕ

Постпред республики при организации Андрей Дапкюнас указал на стремление исключить белорусскую и российскую стороны из механизма принятия решений в организации

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Попытки исключить Белоруссию и Россию из механизма принятия решений в ОБСЕ демонстрируют непонимание самих причин создания организации. Об этом заявил в Вене постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании подготовительного комитета объединения на уровне послов.

Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, предметом обсуждения на заседании стало представленное действующим финским председательством ОБСЕ видение путей повышения эффективности и модернизации деятельности организации.

"Касаясь нередких сегодня попыток оспорить основополагающий для ОБСЕ принцип консенсуса и, по сути, исключить Беларусь и Россию из механизма принятия решений, Дапкюнас заявил, что такие идеи демонстрируют явное непонимание самих причин создания ОБСЕ", - говорится в тексте.

По мнению дипломата, документ председателя ОБСЕ не дает достаточно честный и взвешенный ответ на актуальные вопросы. Он также отметил, что сегодня нужно говорить о спасении не столько организации как таковой, а о спасении будущего многостороннего взаимодействия и сотрудничества в регионе, будущего безопасности в Европе. "Белорусский дипломат предложил государствам начать с простого: общаться друг с другом - в большом зале, в небольших группах, один на один. Неважно, как - просто говорить друг с другом, слушать, думать. Причем важно вести разговор не только с друзьями и единомышленниками, а, в первую очередь, с теми, с кем твое мнение расходится", - указали в МИД.

Напомнив о рекомендательном характере инициированного председателем ОБСЕ процесса, постоянный представитель Белоруссии обратил внимание, что реальный прорыв в работе ОБСЕ, в оживлении организации произойдет только тогда, когда каждое из государств-участников примет для себя собственное решение о том, чтобы по-другому строить свое взаимодействие с партнерами по объединению.