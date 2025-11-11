Глава МО Пакистана после теракта в столице заявил, что идет война с терроризмом

Хаваджа Асиф подчеркнул, что в текущей обстановке "не стоит возлагать большие надежды на успешные переговоры с Кабулом" по поводу урегулирования ситуации на границе

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом. С таким заявлением выступил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф, комментируя совершенный во вторник в Исламабаде теракт.

"Мы находимся в состоянии войны. Каждый, кто думает, что пакистанская армия ведет эту войну [с террористами] в районе афгано-пакистанской границы и в отдаленных районах Белуджистана, должен воспринимать сегодняшнюю атаку смертника у окружного суда Исламабада как сигнал тревоги. Это война за весь Пакистан, в которой пакистанская армия ежедневно приносит жертвы и дает людям чувство безопасности", - написал он в X.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в текущей обстановке "не стоит возлагать большие надежды на успешные переговоры с Кабулом" по поводу урегулирования ситуации на границе.

11 ноября на окраине пакистанской столицы на парковке рядом с окружным судом прогремел взрыв. 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем.