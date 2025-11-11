Литва предупредила Белоруссию о возможном продлении закрытия границы

МИД балтийской республики вручил представителю белорусской стороны в посольстве ноту протеста

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Литва вручила Белоруссии ноту протеста с предупреждением о возможном продлении закрытия границы. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

"Вызванному в министерство представителю посольства Белоруссии вручена нота протеста в связи с повторяющимися нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Белоруссии, которые расцениваются как гибридные атаки", - говорится в сообщении.

Реагируя на такие инциденты, Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с соседней страной.

"В случае повторения нарушений границы с территории Белоруссии правительство Литвы оставляет за собой право продлить введенный режим закрытия границы на более длительный срок или использовать дополнительные возможности", - отметило внешнеполитическое ведомство.

В результате закрытия границы в Белоруссии застряло несколько тысяч находившихся в рейсе литовских фур. Сейчас их там около 1 тыс.