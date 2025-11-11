Орбан: саммит РФ и США в Будапеште остается на повестке дня

Встреча отложена, а не отменена, подчеркнул премьер Венгрии

БУДАПЕШТ, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и США способны достичь соглашения по Украине, и поэтому встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе телеканала ATV.

"Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште", - сообщил глава правительства, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.

По его словам, саммит может состояться "чуть позже, но он не невозможен". "Американо-российское соглашение [по Украине] не невозможно", - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что, насколько ему известно, стороны продолжают обсуждать этот вопрос. "Мы также знаем, где они застопорились и что необходимо изменить. Кстати, я пытаюсь быть полезным в отношениях с русскими на этом направлении, чтобы соглашение было заключено, поэтому я не отказался от миротворческой миссии", - уточнил премьер.

Орбан предположил, что главным препятствием для урегулирования вооруженного конфликта на Украине сейчас является "вопрос о территориях". Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся там в 2022 году, и их статус закреплен в Конституции страны. В то же время часть этих территорий остается под контролем Украины.

Выбор Будапешта

Ведущий программы поинтересовался также, может ли Трамп в обозримой перспективе приехать в Будапешт, если там не будет американо-российского саммита. Орбан признал, что на этот вопрос он положительно ответить не может. Во время его поездки в США 7 ноября в печати появлялись сообщения о том, что он хотел бы, чтобы Трамп нанес ответный визит в Венгрию до парламентских выборов, запланированных в стране на апрель 2026 года.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Принимая Орбана в Белом доме 7 ноября, Трамп выразил мнение, что главным препятствием для его новой встречи с Путиным является нежелание России прекращать боевые действия на Украине. По его словам, "основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться".

В то же время правительство Венгрии неоднократно отмечало намерение Украины продолжать боевые действия при поддержке со стороны Евросоюза, который снабжает ее оружием и финансами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник в беседе с журналистами, что российская сторона готова обсуждать с США подготовку к саммиту, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение". Министр подтвердил, что Россия по-прежнему считает Будапешт предпочтительным местом встречи лидеров двух стран.