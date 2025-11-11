Лидер АдГ заявила, что только один депутат от фракции посетит Россию

На конференцию стран БРИКС в Сочи приедет эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что только один депутат Бундестага от фракции АдГ посетит Сочи на текущей неделе. Это будет эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре, сообщила она журналистам в Берлине.

Депутат Райнер Ротфусс "по собственной инициативе" после разговора с коллегами принял решение не ехать в Россию, добавила Вайдель, слова которой приводит агентство DPA. "Я сама не отправилась бы туда. Я никому бы и не посоветовала, поскольку я не знаю, каким будет в конечном итоге результат. Поэтому сейчас это только один [депутат]", - утверждала лидер АдГ. В то же время она подчеркнула, что целью таких поездок является сохранение открытыми каналов связи с Россией, поскольку, по словам Вайдель, мира в Европе не добиться без РФ.

Ранее германские СМИ сообщали, что посетить РФ в самое ближайшее время намерены два депутата от фракции АдГ в Бундестаге - Котре и Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Они хотят посетить конференцию стран БРИКС в Сочи.

В других партиях подвергли резкой критике планы поездки, а некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили АдГ в госизмене.