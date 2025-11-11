Трамп вновь заявил, что США одержали победу в мировых войнах

Американский президент в 2025 году провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что именно США одержали победы в Первой и Второй мировых войнах.

"Все они отмечают. Мы те, кто выиграл эти войны", - утверждал Трамп, говоря о памятных мероприятиях в других странах, включая Россию, Великобританию и Францию, по случаю побед в упомянутых войнах. "И помните, что мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы выиграли все, что было между ними, мы выиграли все, что было перед ними", - сказал он, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Трамп ранее в 2025 году провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. По его версии, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этих заявлений Трампа напомнила, что бывший американский президент Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии в победу над фашистской Германией. Дипломат также обращала внимание на то, что общая масса населения США практически утратила знания о собственной истории и роли страны во Второй мировой войне.