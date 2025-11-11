Кобахидзе выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета

В это сложное время Грузия выражает полную солидарность турецким друзьям, написал премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета.

"Я выразил искренние соболезнования президенту Эрдогану в связи с трагическим крушением транспортного самолета турецких ВВС. В это сложное время Грузия выражает полную солидарность турецким друзьям. Наши мысли обращены к погибшим, их близким и ко всем людям, пострадавшим в результате этой трагедии", - написал Кобахидзе в X.

Ранее соболезнование турецкой стороне выразили президент Грузии Михаил Кавелашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани и глава МИД Мака Бочоришвили.