Макрон и Аббас договорились о создании "комитета по консолидации" Палестины

Французский лидер поблагодарил президента Палестины за взятое им обязательство обеспечить безопасность палестинских территорий после перемирия

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Палестины Махмуд Аббас договорились о создании совместного "комитета по консолидации" палестинского государства.

"Мы сегодня приняли решение о создании совместного комитета по укреплению Государства Палестина. Он будет заниматься всеми юридическими, конституционными, институциональными и организационными аспектами. Он будет участвовать в разработке новой конституции, проект которой мне представил президент Аббас", - рассказал Макрон в ходе совместной с Аббасом пресс-конференции в Париже.

Глава государства поблагодарил Аббаса за взятое им обязательство обеспечить безопасность палестинских территорий после перемирия, "не превращая [Палестину] в милитаризованное государство". При этом Макрон заявил, что выступает против того, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС вернулось к власти в секторе Газа, поскольку считает, что это стало бы "коллективной неудачей". Президент выступил за скорейшую передачу власти Палестинской автономии, как только будет подготовлен ее план реформ. "Приоритетом является организация свободных, прозрачных и демократических президентских и всеобщих выборов на всей территории Палестины, включая Восточный Иерусалим", - добавил он.

Отдельно Макрон указал на "тревожную ситуацию" на Западном берегу реки Иордан, где продолжается "насилие со стороны израильских поселенцев" в отношении палестинцев и "ускорение темпов колонизации". Он подчеркнул, что это несет угрозу стабильности в регионе и является нарушением международного права. "Как я уже говорил ранее, планы частичной или полной аннексии, как правовые, так и де-факто, являются красной чертой, на которую мы вместе с нашими европейскими партнерами будем реагировать решительно, если они будут реализованы", - заявил президент.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана американского лидера. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.