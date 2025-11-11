Трамп заявил, что США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2

Американский лидер уверен, что с помощью этих самолетов был "мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2, которые ранее были задействованы при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Говоря об этих самолетах, он выразил уверенность в том, что с их помощью был "мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана". По словам Трампа, вашингтонская администрация "только что заказала <...> гораздо больше" этих самолетов в "обновленной модификации". Президент США не привел подробностей. Он утверждал, что эти бомбардировщики являются "произведением искусства".

Трамп в октябре заявил, что США заказали 28 упомянутых самолетов. В выступлении на Арлингтонском кладбище он не уточнил, идет ли речь об этой партии бомбардировщиков или о новой.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.