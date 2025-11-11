Парламент Венесуэлы выразил признательность Госдуме за поддержку в сложное время

Председатель парламента Хорхе Родригес подчеркнул, что "истинные друзья познаются в трудные, сложные времена и Россия является истинным и верным другом Венесуэлы"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы выразила благодарность Государственной думе, российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину за поддержку в трудное для республики время. Об этом заявил председатель парламента Хорхе Родригес на пленарном заседании Национальной ассамблеи, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"От имени Боливарианской Республики Венесуэла мы по-братски обнимает и выражаем благодарность героическому русскому народу, Государственной думе, правительству и президенту [России] Владимиру Путину", - сказал Родригес. Он подчеркнул, что "истинные друзья познаются в трудные, сложные времена и Россия является истинным и верным другом Венесуэлы".

Эти слова были встречены продолжительными аплодисментами венесуэльских парламентариев.

Ранее депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании проект обращения по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы, в котором призвали парламенты стран ООН и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в регионе. В обращении также указано, что депутаты выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития.