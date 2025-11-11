Bloomberg: США изучают возможность строительства военной базы рядом с Газой

Предполагается, что объект сможет вместить порядка 10 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность строительства военной базы рядом с сектором Газа, которая сможет вместить порядка 10 тыс. человек, сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, ВМС США запросили смету у ряда компаний на строительство неподалеку от сектора Газа "временной автономной военной базы с 10 тыс. квадратных футов (929 кв. м - прим. ТАСС) офисного пространства, способной обслуживать 10 тыс. служащих на срок в 12 месяцев". От подрядчиков требуется построить базу "под ключ", а затем предоставить услуги по ее снабжению электроэнергией, продовольствием, водоснабжением, а также связью.

Неназванное должностное лицо американской администрации сообщило агентству, что запрос военных США представляет собой шаг в сторону предварительного планирования по созданию базы для международных сил по стабилизации.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана американского лидера. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.