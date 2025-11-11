Умеров утверждает, что Миндич не оказывал влияния на его работу в МО Украины

Контракт с Тимуром Миндичем на поставку бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, заявил секретарь СНБО Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров утверждает, что бизнесмен Тимур Миндич не оказывал влияния на его работу в министерстве обороны.

Умеров занимал пост министра обороны с сентября 2023 года по июль 2025-го. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере.

"Любые попытки увязать мою работу в министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В результате контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", - написал Умеров в своем Telegram-канале.

10 ноября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича. В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Как пишут украинские СМИ, Миндич, а также его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы - находятся за пределами Украины. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.