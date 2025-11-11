Неформальная беседа Токаева и Путина продолжалась более 2,5 часа

Основная часть программы визита запланирована на 12 ноября

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин общались более 2,5 часа в ходе неформальной беседы в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"Неформальная беседа президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в Кремле продолжалась более 2,5 часа", - написал Желдибай в своем Telegram-канале, опубликовав видео, как Путин провожает Токаева после встречи в Кремле.

Токаев прибыл 11 ноября в Москву с государственным визитом. Ранее Токаев сообщил, что намерен в неформальной обстановке поделиться с Путиным некоторыми соображениями и наблюдениями, а также выразил слова благодарности российскому президенту за теплый прием в Москве. Беседа продолжилась за ужином.

Основная часть программы визита запланирована на 12 ноября.