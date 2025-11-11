МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции после крушения военного самолета

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге Хакану Фидану

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета в Грузии.

Читайте также

Без сигнала о бедствии. В Грузии разбился турецкий военный самолет

"11 ноября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турецкой Республики Хакану Фидану. Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета", - говорится в сообщении дипведомства республики.

В МИД добавили, что Азербайджан находится в контакте с соответствующими государственными органами Турции и Грузии. Отмечалось, что Баку готов оказать всю необходимую поддержку для ликвидации последствий происшествия и проведения поисково-спасательных работ.

11 ноября турецкое Минобороны сообщило, что вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВС Турции, на борту которого находились 20 турецких военных, разбился в Грузии. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия, после чего ведомство начало поисково-спасательную операцию. Военно-транспортный самолет упал примерно в 5 км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.