Рубио обсудил с Фиданом и аш-Шейбани восстановление Сирии и борьбу с терроризмом

На встрече затронули тему вступления Дамаска в коалицию по противодействию группировке "Исламское государство", говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД Турции и в переходном правительстве Сирии Хаканом Фиданом и Асаадом аш-Шейбани обсудили восстановление Сирии и усилия по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в опубликованном 11 ноября заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

Как он уточнил, на встрече говорили о "возможностях укрепить региональную безопасность и о прилагаемых усилиях по противодействию терроризму", включая вступление Сирии в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Они также обсудили работу по поиску пропавших в Сирии американцев. Госсекретарь подчеркнул, что президент [США Дональд] Трамп намерен дать сирийцам шанс на мир и процветание, а также отметил важность регионального сотрудничества, направленного на поддержку восстановления Сирии", - говорится в документе.

Трамп 10 ноября встретился в Белом доме с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По информации канцелярии сирийского лидера, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Американский Минфин по итогам встречи Трампа и аш-Шараа объявил, что Вашингтон приостановил действие антисирийских санкций в рамках так называемого закона имени Цезаря, однако оставил в силе запрет на транзакции республики с Россией и Ираном.

Трамп подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего президента Сирии Башара Асада и связанных с ним лиц. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.