Аш-Шараа: власти Сирии нуждаются в поддержке России в СБ ООН

Подталкивать РФ к альтернативным вариантам взаимодействия сирийское руководство не хочет, заявил он

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Сирия заинтересована в поддержке со стороны России в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью журналистам газеты The Washington Post.

"Мы нуждаемся в России, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности. Мы нуждаемся в том, чтобы по некоторым вопросам она голосовала на нашей стороне", - отметил он, выразив уверенность в том, что у Сирии есть общие с Россией "стратегические интересы". "Мы не хотим подталкивать Россию к тому, чтобы она прибегала к альтернативным или иным вариантам во взаимодействии с Сирией", - добавил аш-Шараа.

"Вопрос Башара Асада проблематичен для России и наших отношений с ней, а они только начались. Мы сохраним за собой право призывать как сирийцы к привлечению Асада к ответственности", - также утверждал аш-Шараа.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран заявил, что Асад и члены его семьи находятся в РФ исключительно по гуманитарным причинам, поскольку экс-президенту на родине грозила физическая расправа.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, по его словам, продлится от четырех до пяти лет.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой. 10 ноября президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с аш-Шараа.