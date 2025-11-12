Вучич: Европа готовится к войне с Россией

По словам президента Сербии, страна оказалась "между молотом и наковальней" в контексте преследуемых государствами Запада и РФ целей

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся", - так Вучич в понедельник в эфире телеканала Pink TV прокомментировал заявление начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

Вучич также заявил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней" в контексте преследуемых странами Запада и Россией целей. По его словам, Сербии необходимо продолжить укреплять армию для своей защиты. "Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", - отметил он.