Трамп заявил, что не планирует возвращать в Белый дом портрет Байдена

Президент США намерен оставить вместо портрета своего предшественника фотографию автопера

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращать в Белый дом портрет своего предшественника Джо Байдена и намерен оставить вместо этого фотографию автопера - автоматического устройства для подписи документов.

"Я так не думаю", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли он заменить изображение автопера портретом Байдена.

В сентябре 2025 года помощница Трампа Марго Мартин опубликовала видеозапись, на которой запечатлены официальные портреты глав американской администрации в западном крыле Белого дома. Между портретами действующего лидера, также занимавшего пост президента США в 2017-2021 годах, размещена обрамленная фотография автопера, с помощью которого на лист бумаги наносится подпись Байдена.

В июле Белый дом инициировал собственное расследование по поводу использования Байденом автопера для подписи документов. Ранее Байден, занимавший пост главы государства в 2021-2025 годах, в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо. Однако он заявил, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов.

5 июня Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера помощниками Байдена для подписания документов. Ранее хозяин Белого дома заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая его родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.