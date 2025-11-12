В Швейцарии требуют референдума по смягчению запрета на экспорт вооружений воюющим странам

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Швейцарские социал-демократы и "зеленые" настаивают на проведении референдума в связи с поддержанными ранее Советом кантонов (малой палатой парламента) и комиссией по вопросам безопасности Национального совета (большой палаты парламента) планами ослабить ограничения на экспорт и реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов. Об этом сообщило швейцарское агентство AWP.

В июне Совет кантонов проголосовал за возможность в чрезвычайных обстоятельствах и в интересах Швейцарии отступать от прописанных в законодательстве правил, которые запрещают экспорт вооружений в охваченные военными конфликтами страны и реэкспорт третьим странам полученного от Швейцарии военного оборудования без согласия с конфедерацией. Швейцарские СМИ поясняли, что речь идет о снятии ограничений в случае нападения на страны НАТО.

Согласно информации на сайте парламента Швейцарии, во вторник 16 против 9 членов комиссии Нацсовета высказались за разрешение экспорта швейцарских вооружений в страны с "режимом экспорта, аналогичным швейцарскому". Отмечается, что при отсутствии чрезвычайных обстоятельств поставки должны стать возможными даже в случае участия стороны в вооруженном конфликте, если они не противоречат интересам конфедерации в области внешней политики и безопасности.

Кроме того, закупщикам швейцарских вооружений больше не придется брать на себя обязательство по их нереэкспорту третьим странам, хотя швейцарское правительство должно сохранить за собой право затребовать подобные декларации "по соображениям внешней политики, нейтралитета или безопасности". По информации портала SRF, вступят изменения в силу или нет теперь зависит от результатов голосования в Нацсовете, которое должно состояться в декабре.

Согласно данным AWP, решение приветствуют ассоциации, близкие к оборонной промышленности, а также представители партии "Центр", Швейцарской народной партии и Свободной демократической партии. Либералы. По их оценкам, смягчение правил позволит дать надежду на укрепление много лет страдающей швейцарской оборонной промышленности, укрепить обороноспособность страны и доверие ее партнеров.

Представители Социал-демократической партии Швейцарии и "зеленых", напротив, выразили разочарование инициативой, назвав ее "подарком военной промышленности". Они указывают на цинизм тех, кто говорит о нейтралитете и в то же время готов мириться с тем, что швейцарское оружие сможет использоваться в вооруженных конфликтах против гражданского населения. Представители обеих партий заявили о намерении инициировать референдум по данному вопросу в случае принятия законопроекта парламентом.

Закон о поставках вооружений

Ранее представители правительства, включая президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, неоднократно высказывались за смягчение соответствующего законодательства, аргументируя это необходимостью укрепления конкурентоспособности оборонной промышленности конфедерации.

Действующее законодательство в Швейцарии запрещает экспорт и реэкспорт вооружений купившими его странами в зоны военных конфликтов в связи с нейтральным статусом конфедерации. По этой причине швейцарские вооружения и боеприпасы не были до сих пор направлены на Украину, несмотря на соответствующие просьбы, с которыми к Берну обращались, в частности, Германия, Дания и Испания. Представители ФРГ грозились отказаться от дальнейших закупок у конфедерации вооружений в случае, если соответствующее законодательство не будет изменено.