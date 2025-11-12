ТАСС: центр военной авиасвязи ФРГ ограничивал работу из-за нехватки персонала

Ограничения действовали шесть часов, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Германии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Центр военной авиационной связи Германии ограничивал работу на шесть часов из-за нехватки персонала. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в авиадиспетчерских кругах страны.

"Накануне работа немецкого центра военной связи ограничивалась из-за нехватки персонала в период с 14:45 до 20:45 по всемирному времени (с 17:45 до 23:45 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, отметив, что до всех пользователей воздушного пространства страны информация об этом была доведена через диспетчеров полетных районов.

При этом, как подчеркнул источник, центр обеспечения данных посредством выпуска специальных сообщений NOTAM обслуживал всех пользователей воздушного пространства в нормальном режиме.

С чем связана нехватка персонала в центре связи, собеседник агентства не уточнил.