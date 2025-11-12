Foreign Affairs: предстоящая зима может стать решающим этапом для Киева

Энергосистема Украины не в состоянии обеспечить всю страну, сообщил журнал

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Приближается самая тяжелая и решающая зима для Украины. Ее поврежденная энергосистема не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну в холодные месяцы, говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

"Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьезным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы", - пишет старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

Уотлинг подчеркивает, что даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные правительства Украины сообщал, что с февраля 2022 года страна потеряла 39-41 ГВт мощностей в своей энергосистеме из примерно 56 ГВт (то есть около 70%), а остающихся 15-17 ГВт недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой.