В Японии рассказали о введении новых санкций против России

Токио будет принимать меры, исходя из своих интересов, заявил генсек японского кабмина Минору Кихара

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Япония в связи с ситуацией вокруг Украины будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира, а также из своих национальных интересов. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, отвечая на вопрос о том, будет ли Япония вводить новые экономические санкции против РФ.

"Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии. При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7", - сказал он.

Говоря о влиянии на проект "Сахалин-2" возможного запрета со стороны Великобритании на оказание страховых услуг в отношении перевозки российского СПГ, о чем сообщал ряд СМИ, Кихара отметил, что в Токио в курсе этих публикаций, но воздержатся от комментариев по каждому такому сообщению. Долю в "Сахалине-2" имеют японские Mitsui и Mitsubishi, с этого проекта Япония - крупнейший в мире импортер СПГ - получает порядка 9% всего объема закупок этого вида топлива.

По сообщениям японских СМИ, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом сообщила ему, что Токио не сможет отказаться от поставок СПГ из РФ, и попросила с пониманием отнестись к этому обстоятельству. Глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявлял, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов.

Японское правительство ввело несколько пакетов санкций против России после начала ей специальной военной операции на Украине. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.