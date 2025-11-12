Минтрансу США нужно $31,5 млрд на замену устаревшего диспетчерского оборудования

Иногда авиадиспетчеры пользуются оборудованием 1950-х или 1960-х годов, отметил министр транспорта страны Шон Даффи

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Не менее $31,5 млрд требуется для модернизации и замены и устаревшего оборудования, необходимого для работы авиадиспетчеров в США. Об этом заявил американский министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

Ведущий телеканала Fox News спросил чиновника, действительно ли американские авиадиспетчеры вынуждены пользоваться оборудованием, произведенным в 50-е и 60-е годы прошлого века. "Это все правда. Иногда это бывает [оборудование] 80-х годов, иногда начала 90-х, но оно очень старое. <...> Большой, красивый законопроект [президента США Дональда] Трампа предусматривал выделение нам $12,5 млрд, мы получили их до шатдауна (частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования - прим. ТАСС) и уже приступили к замене старых медных кабелей на оптоволоконные. <...> Но всего мне требуется $31,5 млрд, чтобы модернизировать оставшиеся компоненты авиадиспетчерской системы, обзавестись новым программным обеспечением, у нас очень старые вышки и центры", - сказал Даффи.

Он добавил, что в США не хватает и самих авиадиспетчеров. "До шатдауна в день увольнялись до четырех диспетчеров, теперь это число выросло до 15-20 человек. Диспетчеры, которые могли бы продолжать работать, разводят руками и говорят, что уходят. На исправление ситуации потребуется время", - сказал глава Минтранса.

Даффи ранее предупреждал, что с каждым днем, пока продолжается шатдаун, все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.