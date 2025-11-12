Трамп: вмешательство федеральных сил помогло уменьшить преступность в Чикаго

По словам президента США, число перестрелок сократилось на 35%, грабежей - на 41%, а угонов автомобилей - почти на 50%

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что количество преступлений в Чикаго снизилось после того, как Министерство внутренней безопасности (МВБ) приступило к специальной операции по борьбе с преступностью.

"С момента начала операции МВБ США Midway Blitz в Чикаго несколько недель назад число перестрелок сократилось на 35%, грабежей - на 41%, а угонов автомобилей - почти на 50%", - написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер отметил, что таких результатов удалось добиться даже при небольшом вмешательстве федеральных сил в борьбу с преступностью в крупнейшем городе штата Иллинойс.

Таких показателей удалось достичь несмотря на "отчаянное сопротивление радикальных лидеров Чикаго и Иллинойса из Демпартии" и "постоянный терроризм левых" в отношении федеральных силовых ведомств, добавил американский лидер.

Трамп не раз критиковал губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за сложившейся криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом, по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу, в частности, он указывал на незаконность использования войск Нацгвардии США без разрешения главы штата на его территории.