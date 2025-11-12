Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: в окружении Трампа почти нет желающих сближения с РФ

Президент США "ужасно разбирается в людях", отметил бывший разведчик

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Практически никто в окружении президента США Дональда Трампа не заинтересован в нормализации отношений Вашингтона и Москвы. Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

Он отрицательно ответил на вопрос, возможно ли, с его точки зрения, подлинное сближение США и России, потепление их отношений при нынешней американской администрации. "Не думаю. Если бы это зависело только от Трампа, то, вероятно, да. Но, к сожалению, Дональд Трамп ужасно разбирается в людях. У него талант к тому, чтобы назначать не того, кого нужно, на те или иные должности. И он окружил себя в том числе неоконсерваторами, у которых ноль заинтересованности в нормализации отношений с Россией", - сказал Джонсон.

Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США.

Упущенные возможности

По оценке эксперта, у Трампа "было полно возможностей сделать какие-то шаги, жесты [доброй воли] в отношении Москвы", чтобы показать, что он "настроен серьезно". "Имею в виду, к примеру, восстановление прямых авиарейсов между США и Россией. Он этого не сделал. Или возвращение незаконно отнятой российской [недвижимой дипломатической] собственности в Соединенных Штатах. Этого тоже не было сделано. Насколько мне помнится, он даже не выдвинул до сих пор кандидатуру [нового американского] посла в Москве. Кого-то, кто рассматривался бы как имеющий влияние в Белом доме Трампа и обладающий важным голосом", - подчеркнул Джонсон, который в последние годы активно выступает как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности.

В качестве противников улучшения российско-американских отношений в высших эшелонах власти в Вашингтоне специалист назвал прежде всего госсекретаря США Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и министра финансов Скотта Бессента. "Затем есть люди второго порядка типа [старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом] Себастьяна Горки", - продолжал Джонсон.

"Единственный, - убежден он, - на кого, видимо, можно указать как на имеющего здравый взгляд на Россию, - это [вице-президент США] Джей Ди Вэнс". "У [спецпосланника американского лидера Стива] Уиткоффа хорошие отношения со [спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом] Дмитриевым. Но Уиткофф официально не является частью правительства", - считает аналитик.

Он также подверг резкой критике недавний личный выпад Бессента в адрес Дмитриева в эфире одного из американских телеканалов. "Какая унизительная глупость со стороны Бессента! Это лишь создает дополнительную напряженность [в отношениях России и США]", - заявил Джонсон.