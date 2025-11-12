Экс-сотрудник ЦРУ назвал критику Трампом хода СВО необоснованной

ВС РФ продвигаются быстрее, чем считает президент США, отметил бывший сотрудник разведывательного управления и Госдепартамента США Ларри Джонсон

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Критика хода специальной военной операции (СВО) России на Украине со стороны главы американской администрации Дональда Трампа является необоснованной. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

"По поводу некоторой адресованной России критики в связи с, как выражаются, "медленным продвижением, медленным наступлением", - сказал он, имея в виду ход СВО. "Он или получает неверную разведывательную информацию, или неправильно излагает то, что ему говорят", - заявил Джонсон, комментируя критику Трампом хода СВО.

Как напомнил Джонсон, президент России Владимир Путин сообщил в сентябре, что на линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тыс. военнослужащих. Это означает, что Россия теперь "может действовать на более широком фронте, чем прежде", убежден эксперт. "В то же время личный состав Украины уменьшается, сокращается, а не увеличивается. Так что имеется просто крупный дисбаланс, бесспорное преимущество России и бесспорная слабая сторона Украины. И это будет проявляться все ярче в предстоящие месяцы", - подчеркнул Джонсон.

Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США.

"Просто впишите это в такой контекст: во время Великой Отечественной войны в ходе Сталинградской битвы Россия задействовала за четырехмесячный период примерно 700 тыс. солдат, а затем еще миллион, окружив 6-ю армию [фельдмаршала фон Паулюса]", - отметил отставной сотрудник ЦРУ и Госдепартамента, который в последние годы активно выступает как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности. "России приходится охватывать 1,3 тыс. км с меньшей численностью войск, чем при Сталинградской битве. Дело тут просто в численности личного состава, больше ни в чем", - подытожил Джонсон.