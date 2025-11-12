Экс-сотрудник ЦРУ: решение Трампа о ядерных испытаниях застало всех врасплох

Президент США не имел представления о том, что говорил и "вел себя как подросток", заявил Ларри Джонсон

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Объявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания застало врасплох его собственную команду. Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

"Министерство энергетики США, Военное министерство, Госдепартамент - всех это застало врасплох. Это [решение Трампа] не обязательно означает сдвиг в политике [Вашингтона]", - убежден Джонсон. Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США.

"Дональд Трамп что-то заявил, а все остальные теперь пытаются <...> выяснить, что он в действительности имел в виду", - считает эксперт, который в последние годы активно выступает как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности. С его точки зрения, Трамп "не имел никакого представления о том, что говорил, вел себя как подросток, которому хотелось казаться таким же важным и влиятельным, как друзья". Глава администрации США действовал, "не продумав" ситуацию, "в действительности не вникая в технические детали всего этого", уверен Джонсон.

Он отрицательно ответил на вопрос, вероятно ли возобновление Трампом натурных ядерных испытаний, может ли американский лидер решить так поступить, невзирая на предостережения американских экспертов и противодействие ряда членов Конгресса США. "Нет. По следующей причине: к тому времени, когда это можно будет осуществить, срок его полномочий истечет. Насколько я понимаю, это можно произвести [лишь] через три года, потребуется около трех лет, чтобы осуществить это", - заявил отставной сотрудник ЦРУ и Госдепартамента. Президентские полномочия Трампа истекут в январе 2029 года.

"Я не хочу говорить "совершенно нет", потому что он вышел [в 2019 году] из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - пояснил Джонсон. "И складывается впечатление, что они (должностные лица правительства США - прим. ТАСС) не делают никаких шагов для сохранения Нового ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС). Он (Трамп - прим. ТАСС) остается частью проблемы", - полагает аналитик.

На его взгляд, "реальность заключается в том, что контроль над вооружениями и модернизация ядерного арсенала и тому подобное не являлись высшим приоритетом администрации [США] в последние 14 лет". "Люди, обладавшие экспертным багажом знаний [в этой сфере] в основном или ушли на пенсию, или более не работают в [американском] правительстве [по иным причинам]. Скотт Риттер - пример специалиста, который активно занимался процессом контроля над вооружениями и проведением инспекций. А он ушел с госслужбы порядка 20 лет назад", - добавил Джонсон.