SBS: Россия проиграла суд о праве на участок под посольство в Австралии

По данным телеканала, суд обязал выплатить РФ компенсацию и оплатить половину судебных издержек

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Rod McGuirk

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. России через суд не удалось добиться сохранения права на выделенный в 2023 году австралийскими властями участок земли под строительство нового здания посольства. Об этом сообщил телеканал SBS.

Верховный суд Австралии встал на сторону австралийского правительства, признав законным их решение отменить аренду на 99 лет земельного участка недалеко от здания парламента в Канберре "по соображениям национальной безопасности".

Вместе с тем, суд обязал власти Австралии выплатить России компенсацию и оплатить половину судебных издержек.