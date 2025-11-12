Депутат Рады Безуглая: Украина может утратить государственность

Депутат также прокомментировала посещение Владимиром Зеленским города Херсон, назвав это поездкой "по следам Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украину ожидают "темные времена", есть риск потери ее государственности из-за действий Владимира Зеленского и его окружения. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне охватившего Украину коррупционного скандала.

"Без переосмысления президентом (Зеленским - прим. ТАСС) того, кто и как возле него, нас ждут очень темные времена, без преувеличения, - написала депутат украинского парламента в своем Telegram-канале. - Все только начинается". Безуглая добавила, что проблемы, о которых она пишет, видны "и снаружи, и внутри" Украины. "Война продолжается, и риск потерять государство самый большой с 2022 года", - считает она.

Безуглая назвала "откровенным ужасом" медиа-стратегию Зеленского. Посещение Зеленским подконтрольного Украине города Херсон она назвала поездкой "по следам Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала".

"Микроклимат в "политической семье" сейчас еще тот", - написала она по поводу ситуации в высшем эшелоне украинской власти. "Такое окружение Зеленский выбирает сам", - добавила она.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у нынешнего министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, близкого друга Зеленского, которого украинская пресса называет его "кошельком". НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 5 ноября стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. При этом на блокпосту был задержан водитель машины ее кортежа, мужчину отправили в ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкомата). Впоследствии задержанный водитель сообщил, что его мобилизовали в ВСУ.