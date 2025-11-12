В Литве одобрили ограничение объема топлива в баках фур при въезде из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил предложение, обязывающее правительство балтийской республики с 2026 года установить ограничение объема дизельного топлива в баках грузовых автомобилей при въезде в страну из Белоруссии. Об этом сообщил портал Delfi.

За принятие документа проголосовали 78 депутатов, 7 законодателей воздержались.

8 октября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас выступил с инициативой установить лимит в 200 литров на ввоз топлива в баках автомобилей при пересечении литовско-белорусской границы.

С января 2025 года аналогичные лимиты на ввоз топлива для грузовых автомобилей ввели власти Латвии.