Politico: во Франции обеспокоены перевооружением Германии

Как отмечает издание, ФРГ превращается из экономического мотора Европы в оборонно-промышленный, тогда как французская сторона пытается держаться за свой статус ядерной державы

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Французские политики обеспокоены процессом перевооружения ВС Германии. Франция рискует потерять лидирующую роль военно-промышленного лидера Европы, пишет издание Politico.

Германия к 2029 году планирует довести оборонный бюджет до €153 млрд, тогда как во Франции примерно к этому же сроку он составит €80 млрд. У германского правительства значительно больше возможностей для финансирования бюджетных расходов благодаря значительно более низкому уровню государственной задолженности. Общий объем запросов Бундесвера (ВС ФРГ) на перевооружение составляет почти €400 млрд, подавляющую часть таких контрактов правительство Германии рассчитывает размещать у германских производителей.

"[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними (Германией - прим. ТАСС) будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции", - сказал изданию неназванный чиновник в Минобороны Франции. Он также пошутил, что Германии не придется захватывать Эльзас и Мозель, как в 1940 году, потому что "они (Германия - прим. ТАСС) могут просто купить их".

В качестве одного из поводов для напряженности в отношениях двух стран издание называет проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), который планируют совместно разрабатывать Франция, Германия и Испания. Он оказался на гране срыва из-за разногласий между французскими и германскими участниками, на этом фоне в Германии допускают, что могут приступить к разработке истребителя либо в сотрудничестве только с Испанией, либо инициировать новый проект со Швецией и Великобританией. "Такая перспектива тревожит Париж", - пишет издание.

Чиновник ЕС назвал перевооружение Германии "тектоническим процессом". Как отмечает издание, страна превращается из экономического мотора Европы в оборонно-промышленный, тогда как Франция пытается держаться за свой статус ядерной державы, а Польша становится "тяжеловесом" с точки зрения конвенциональных сил. "Для Брюсселя эта перестройка становится испытанием: сможет ли ЕС направить этот импульс в углубление интеграции или же это усилит фрагментацию объединения в сфере обороны?" - подытоживает издание.