Сенатор Феттерман заявил, что у его однопартийцев в Конгрессе нет лидеров

Демократ отметил, что причиной стала приостановка работы федерального правительства

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Среди демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США нет лидеров на фоне напряженности в партии из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун). Такое мнение высказал сенатор Джон Феттерман (демократ от штата Пенсильвания) во вторник в эфире телеканала Fox News.

Телеведущий спросил законодателя, кто руководит фракциями Демпартии в обеих палатах Конгресса. "Никто на самом деле не знает", - ответил Феттерман, который был среди восьми демократов, поддержавших в понедельник законопроект, позволяющий преодолеть рекордный по продолжительности шатдаун. В поддержку инициативы высказались 60 законодателей, против - 39 демократов и всего 1 республиканец.

"Моя партия всегда выступала против приостановки работы нашего правительства. Я не понимаю, почему сейчас вызывает споры ассигнование этих средств, - добавил Феттерман. - Я отказываюсь ставить всех этих людей (простых американцев - прим. ТАСС) в центр подобных политических игр на грани риска. <...> Я считаю, что моя партия перешла черту, лишив 42 млн американцев их льгот, <...> а также сделав полеты менее безопасными, создав хаос, не выплачивая зарплату нашим военнослужащим [из-за шатдауна]. Для меня это красная линия, которую я не могу пересечь как демократ". Большинство представителей Демпартии отказывалось поддержать законопроект и требовало от правящей Республиканской партии включить в него пункт о продлении сроков предоставления субсидий на медицинское страхование, которые истекают в начале 2026 года.

Одобренная Сенатом инициатива позволит продолжать финансировать работу федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордный по продолжительности шатдаун, который уже превышает 43 дня. В случае одобрения Палатой представителей законопроект передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.