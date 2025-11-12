Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет

Мэр Киева заявил, что в стране "огромные проблемы с солдатами, с человеческим ресурсом"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украине необходимо снизить мобилизационный возраст с 25 до 23-22 лет, чтобы восполнить критическую нехватку солдат. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Politico.

"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческим ресурсом <...>, - сказал он. - Сейчас мобилизовать можно с 25 лет. Можно снизить этот возраст на год или на два, до 23 или 22 лет".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.

Украинские политики, военные, а также представители западных стран неоднократно выступали за дальнейшее снижение мобилизационного возраста из-за катастрофической нехватки солдат, особенно пехоты, на фронте.