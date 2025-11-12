Украинские СМИ назвали всех обвиняемых в коррупционном скандале вокруг Миндича

Кроме предпринимателя обвинения предъявили экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполдиректору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману, Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Имена всех семерых обвиняемых на Украине по делу о коррупции в энергетике появились в местных СМИ.

Обвинения предъявлены предпринимателю Тимуру Миндичу (Карлсон), бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку (Рокет), исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову (Тенор), бизнесмену Александру Цукерману (Шугармен), предпринимателю Игорю Фурсенко (Решик), а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств.

Кроме того, во вторник вечером обвинение по данному делу было предъявлено бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. По сведениям украинских СМИ, в среду и ближайшие дни ожидается предъявление новых обвинений.

Миронюк, Басов, Фурсенко, Устименко и Зорина задержаны, Миндич и Цукерман бежали из страны.

Первым информацию об именах всех обвиняемых опубликовало "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).