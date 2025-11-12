Депутат Рады Гончаренко: офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы

По словам политика, таким образом в Киеве пытаются замолчать коррупционный скандал вокруг совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского пытается заблокировать Telegram-каналов, чтобы они не упоминали о коррупционном скандале вокруг совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Ситуативная стратегия офиса: <...> заблокировать телеграм-каналы, чтобы они не упоминали о "пленках Миндича", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в эту стратегию офиса также входят поездки Зеленского в прифронтовые регионы и отстранение главы Минюста Германа Галущенко, который тоже участвовал в схеме. Кроме того, офис будет нагнетать ситуацию сообщениями об обстановке на фронте. При этом Гончаренко признает, что она действительно ужасная, в том числе из-за Миндича. Ранее в материалах НАБУ отмечалось, что Миндич также вмешивался в оборонную сферу, однако детали пока не публиковались.

Депутат также заявил, что Зеленский из-за ситуации вокруг Миндича не записал ежедневное обращение, которое обычно публикует вечером. Однако во вторник Зеленский выложил свое обращение в дневное время. При этом он не прокомментировал коррупционный скандал вокруг его ближайшего окружения ни в записанном обращении, ни позже вечером.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября - отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле.