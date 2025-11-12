Депутат Рады Гончаренко: Умерова и Галущенко могут обвинить в коррупции

Экс-министр обороны и бывший министр энергетики Украины упоминаются в материалах дела предпринимателя Тимура Миндича как лица, на которых тот оказывал влияние для получения личной выгоды

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обвинения в коррупции в связи с делом предпринимателя Тимура Миндича могут быть в ближайшее время предъявлены экс-министру обороны, секретарю Совета безопасности Рустему Умерову и экс-министру энергетики Герману Галущенко, отстраненному 12 ноября от исполнения обязанностей министра юстиции. Об этом пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Следующие обвинения, скорее всего, - Умерову и Галущенко", - указал он.

Умеров ранее покинул Украину и выехал в Стамбул для участия в неких необъявленных встречах по обмену пленными. Умеров и Галущенко упоминаются в материалах дела Миндича как лица, на которых тот оказывал влияние для получения личной выгоды.