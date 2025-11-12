Депутат Рады Железняк: Миндич оказывал влияние на формирование правительства Украины

Предпринимателю помогали его сообщники, отметил депутат Верховной рады

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Тимур Миндич, обвиняемый по делу о коррупции в высших эшелонах власти на Украине, вместе со своими соучастниками оказывал влияние на формирование нового правительства Украины в июле 2025 года. Об этом пишет депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, цитируя данные прослушки членов группы, представленные в суде.

"Я в таком случае меняю [Оксану] Маркарову (бывший посол Украины в США - прим. ТАСС), - говорит один из членов группы, чье имя и прозвище представлявший материалы прокурор не уточнил. - Все очень достойные, близкие люди. Я пошлю, и вы у себя выберете. Шмыг (предположительно, бывший премьер-министр Украины, ныне министр обороны Денис Шмыгаль - прим. ТАСС) отказался, сами знаете почему, 100% забанят".

Обсуждается также кандидатура на пост министра энергетики. "И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединения двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - она (предположительно, бывший министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, а ныне министр энергетики Светлана Гринчук - прим. ТАСС) либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Но все сходятся сюда, что для нас это (энергетика - прим. прокурора) более важная позиция. А эту историю Юля (предположительно, премьер-министр Украины Юлия Свириденко - прим. ТАСС) хочет присоединить к Минэкономики", - заявил еще один из участников группы, чье имя прокурор также не уточнил.

Министром энергетики в итоге стала Светлана Гринчук, которую украинские СМИ называют гражданской женой Германа Галущенко - прежнего министра энергетики, а ныне министра юстиции, отстраненного сегодня в связи с коррупционным скандалом от исполнения обязанностей. С помощью Гринчук, указывают украинские СМИ, Галущенко, а через него и Миндич, сохраняли свое влияние на министерство энергетики.