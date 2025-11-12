МВБ США опровергло информацию о выводе федеральных правоохранителей из Чикаго

Помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин отметила, что с начала операции Midway Blitz количество убийств сократилось на 16%

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин опровергла сообщения СМИ о скором выводе подразделений федеральных правоохранительных органов из города Чикаго из-за негативной реакции, которую вызвали их жесткие действия в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией.

"Мы никуда не уходим. Мы пришли сюда, чтобы остаться. Жители Чикаго требуют этого. Мы продолжим обеспечивать безопасность и защиту мужчин и женщин на этой земле", - заявила Маклафин в эфире телеканала Fox News.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести из Чикаго часть подразделений Пограничного патруля США, участвующих в операции по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов. В том числе речь идет о командующем одного из подразделений Грегори Бовино, методы которого вызывали критику со стороны демократической прессы США и поддерживающих мигрантов правозащитных организаций. По данным источников CBS News, решение связано с ростом социальной напряженности, которая была вызвана деятельностью сотрудников Пограничного патруля.

"Из Чикаго мы не уйдем. С начала операции Midway Blitz количество убийств сократилось на 16%, число перестрелок - на 35%, ограблений - на 41%, угонов автомобилей - на 48%", - добавила Маклафин.

Трамп не раз критиковал власти штата Иллинойс и города Чикаго за неспособность обеспечить безопасность в нем. По мнению американского лидера, из-за сложившейся криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом, по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Губернатор штата Джей Роберт Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу, в частности, он указывал на незаконность использования войск Нацгвардии США без разрешения главы штата на его территории.