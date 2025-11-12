Indian Express: взрыв в Нью-Дели расследует ведомство по борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Расследование дела о взрыве автомобиля у исторической крепости Красный Форт в Нью-Дели передано в Национальное агентство расследований Индии (NIA). Об этом сообщила газета Indian Express.

Официально индийские власти все еще не называют произошедший инцидент терактом, однако передача расследования в NIA, который является основным правоохранительным органом по борьбе с терроризмом, говорит о серьезности оценки ситуации со стороны центральных властей. "МВД распорядилось передать дело о взрыве автомобиля у Красного форта в NIA. Национальное агентство расследований с понедельника сотрудничает с местной полицией и начало процесс официального принятия дела к производству", - сказал представитель NIA, слова которого приводит газета. Глава МВД Амит Шах поручил агентству представить отчет о следствии как можно скорее.

В понедельник вечером в индийской столице у Красного форта взорвался автомобиль. В результате, по последним данным, погибли 13 человек, более 20 были ранены. Инцидент произошел в тот же день, когда полиция предотвратила теракт в городе Фаридабад в граничащем с Дели штате Харьяна и арестовала троих подозреваемых, у которых были обнаружены 350 кг взрывчатых веществ. Установлена личность главного подозреваемого - это врач из Пулвамы (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Умар Ун Наби, который имел связи с террористической группировкой "Джаиш-е-Мухаммад". Предварительные результаты показывают, что он управлял белым Hyundai i20, взорвавшимся рядом с историческим памятником.