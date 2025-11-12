El Mundo: примерно треть населения Барселоны составляют иммигранты

По данным газеты, среди горожан в возрасте от 25 до 39 лет доля иностранцев уже превышает долю испанцев

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Общее число проживающих в Барселоне иммигрантов выросло до более чем 31%, то есть практически до трети населения города. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, в 2000 году речь шла о 5%. В городе проживают около 1,7 млн человек - это самый высокий показатель примерно за четыре десятилетия. Отмечается, что среди горожан в возрасте от 25 до 39 лет доля иностранцев уже превышает долю испанцев.

Всего в Барселоне проживают представители 183 национальностей. Многие иностранцы прибыли из Аргентины, Венесуэлы, Гондураса, Италии, Китая, Колумбии, Марокко, Пакистана, Перу и Эквадора.

Ранее национальный институт статистики сообщал, что численность населения Испании на 1 октября 2025 года превысила 49,4 млн человек, что является историческим максимумом. При этом демографический рост произошел за счет увеличения числа людей, родившихся за рубежом, поскольку число родившихся в Испании сократилось. Сейчас в стране насчитывается более 9,8 млн иммигрантов.

В октябре 2024 года председатель правительства Испании Педро Санчес говорил, что Европа переживает "демографическую зиму", поэтому ей нужны иммигранты. Ранее центр социологических исследований королевства представил данные опроса, в ходе которого испанцев спросили, что сейчас является основной проблемой для страны. Иммиграция стала одним из самых популярных ответов.