МИД Белоруссии проведет брифинг по ситуации на границе с Литвой

Ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны основных партнеров республики по ЕАЭС и по Европейскому союзу, отметил глава белорусского дипведомства Максим Рыженков

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация с закрытием Литвой КПП на белорусской границе вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны основных партнеров Минска из ЕАЭС и ЕС, в связи с этим МИД республики организует брифинг для дипломатов. Об этом сообщил журналистам глава дипведомства Максим Рыженков.

"Могу еще добавить, что ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны наших основных партнеров по ЕАЭС и по Европейскому союзу, - сказал он. - В этой связи для того, чтобы обеспечить их полной информацией, развернутыми данными и позицией белорусской стороны сегодня организован в министерстве иностранных дел брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел для руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в Республике Беларусь, с разъяснением наших подходов и выражением готовности к проведению переговоров и решению ситуации оперативно в самое ближайшее время".