Белоруссия завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной

Остался только речной участок границы, отметил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутной границы с Украиной. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов после доклада президенту Александру Лукашенко.

"Серьезное внимание уделяем продолжению демаркации государственной границы на украинском участке. На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке. Остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож", - пояснил он.