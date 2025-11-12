В Раде считают, что Запад может лишить Киев поддержки из-за скандала с Миндичем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал вокруг предпринимателя Тимура Миндича может привести к тому, что Запад оставит Украину без поддержки. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко.

"Коррупционный скандал, накрывающий цунами Украину, может стоить воюющей стране поддержки западных партнеров", - написала она в Telegram-канале.

Геращенко вновь указала, что на фоне скандала "Европейская солидарность" требует от спикера Рады Руслана Стефанчука инициировать процедуру отставки правительства.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября - отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле.